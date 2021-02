Cinque Terre: Amalfi chiede informazioni al Parco sui muri a secco

di Guido Ghersi

Giorni addietro alcuni tecnici del Comune di Amalfi, graziosa cittadina in provincia di Salerno, alle prese con un disastroso cedimento del crinale a mare hanno interpellato i tecnici del Parco Nazionale delle Cinque Terre per una consulenza sulla manutenzione dei terrazzamenti con la costruzione dei muri a secco, in funzione di riprodurre del modello Cinque Terre in Campania. I muri a secco sono indispensabili per il drenaggio, come conoscono bene i coltivatori della zona, mentre il geologo Carlo Malgarotto ha dichiarato che: “Garantiscono sostegno al terreno e sono il meglio contro il dissesto idro-geologico”.