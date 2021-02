Chiavari: l’utopia di una città che punti su arte e cultura

Non può essere che la città delle scuole, delle banche, del commercio e del tribunale sia ridotta ad essere la città dello sbarazzo. Chiavari, lo ripetono in tanti, ha i numeri per distinguersi nel Tigullio come città di cultura e d’arte. Per farlo non basta svolgere un compitino. Occorre puntare in alto coordinando tutte le forze, senza dispersioni come può essere un convegno su Giannini che arriva con un anno di ritardo; non basta un Festival della Parola senza dargli eco nazionale.

Un imput, approfittando del progettando depuratore in colmata, era quello di inserire all’esterno un percorso, ovviamente al coperto con protezione di cristalli, che potrebbe rappresentare un’attrattiva e valorizzato l’area di colmata. Chiavari così ricca di storia risorgimentale, pur tenendo presente che la Società Economica ha un suo museo, non potrebbe dedicare a questo periodo storico l’ex Tribunale; o concentrare l’esposizione su Garibaldi o Mazzini, o altri personaggi legati alla storia dell’unità d’Italia?

E in una città culturale perché, con la sua scuola del fumetto, non allestire un percorso che racconti la storia di questa espressione artistica e dei personaggi locali che ne fanno parte? O ancora perché in una sala dell’ex tribunale non allestire la storia dell’evoluzione del senso del pudore e delle leggi che colpivano via via le signore che osavano andare al mare in maniche corte, in pantaloncini e via dicendo?.

Tenendo presente che per studiare il percorso di una città culturale e d’arte, non può essere un qualsiasi tuttologo che un giorno si dichiara esperto di piani del traffico, il giorno dopo di programmatore di manifestazioni estive, etc. Occorre affidarsi ad un esperto che sappia poi programmare anche la mostra o l’evento che, per due o tre mesi, richiami l’interesse degli appassionati in campo nazionale. Utopie? Solo per chi non sa guardare oltre il proprio naso. (m.m.),