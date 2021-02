Chiavari: futuro della Cittadella, svelato il progetto

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale in Chiavari “Cambia con me Chiavari da Tutelare”, riceviamo e pubblichiamo



Leggo sul quotidiano locale:Futuro della Cittadella ” Senza intesa, fondi a rischio”.

Probabilmente, seguendo la Commissione Consiliare in streaming, si è arrivati subito ai titoli di coda, non approfondendo i fatti. Non è la prima volta che interessa più il finale che la trama.

L’ accordo per il finanziamento Ministeriale dovrà essere firmato dal Sindaco Di Capua.

Non uso giri di parole, secondo me, dovrà farlo con la sua maggioranza.

A tale proposito, fino a ieri, quale maggioranza? Positivo per il Consigliere Ghiggeri essersi redento dichiarando: “Non è un passo indietro, precisa, ma un segno di intelligenza “.

Sicuramente, sottolineo fino a ieri, lui (con il suo gruppo Consigliare) ignorava quanto predisposto progettualmente dagli uffici, da alcuni collaboratori e cosa ben importante, confermato dal Primo Cittadino in concerto con gli Enti Superiori.

Tutto il nocciolo della questione è basato sul non far sapere, lavorare sottotraccia (da più di un anno), tenendo, a quanto pare, all’oscuro, appunto, parte della maggioranza come il Gruppo “Marco Di Capua Sindaco”.

Ieri, nonostante il Caligo, che ha avvolto il Tigullio e ha nascosto nella nebbia, evento eccezionale, io in Commissione Consiliare ho portato il progetto “Stanig” diradando ogni dubbio.

Penso anche di aver contribuito, modestamente, alla ” conversione” del Presidente Ghiggeri.

Per la prima volta, con l’elaborato sotto mano, ho percorso virtualmente le planimetrie dei tre piani del Palazzo della Cittadella.

Sono arrivato al piano nobile (primo piano) dove si sviluppa il progetto museale, già ben definito negli spazi espositivi, in un percorso che dall’Età del Ferro, attraversa la Necropoli ricostruita e arriva al XIV Secolo.

Proseguendo sono arrivato alla visita della Torre Civica, godendo del panorama e dello sviluppo urbanistico della città.

Tutto molto bello e affascinante……

Domanda: cosa troverò negli altri due piani?

Al piano terra ecco l’ archivio storico e lo spazio per la sua consultazione, c’è anche la ludoteca e pure la biblioteca per i bambini (ubicati in ambienti angusti e con scarsa luce solare)

Salgo, con il nuovo ascensore, al piano secondo, trovo, tra sale studio e sale Computer, sette ambienti a disposizione, inoltre anche la sala conferenze con 110 posti a sedere e un’ampia sala lettura per quotidiani, settimanali, mensili e novità editoriali.

Non vedo libri, forse perché bisogna spostarsi nella biblioteca della Società Economica e magari, con le belle giornate, usufruire del confortevole giardino, nella stessa sede in memoria di Renato Mario Gozzi.

Altro quesito:

Chi è il progettista che ha avuto (parte del piano terra e di tutto il piano secondo) l’intuizione per queste destinazioni d’uso?

Fanno parte di un indotto turistico culturale rivolto anche ai futuri turisti di Chiavari?

Saranno spazi destinati alle visite dei Croceristi e dei Clienti del 5 stelle dell’ albergo- hotel nell’ ex Colonia Fara?

Lo stesso progettista ritiene che lo sviluppo commerciale, economico e il rilancio della città, avvengano anche da qui, con questa sua soluzione?

Pur condividendo le descrizioni dei vari Funzionari della Soprintendenza e della Direzione Musei Regionali Liguria, confortato dalla collega Silvia Garibaldi e dal Consigliere Regionale Sandro Garibaldi, penso che una visione più ampia in campo culturale del meraviglioso Palazzo della Cittadella sia dovuta.

Bisogna guardare oltre al fatto progettuale esistente oggi, rivedendo e considerando le altre possibilità da inserire in un circuito che abbia veramente una valenza importante, con un ritorno di peso per l’intera città .

Bisogna finalizzare e concretizzare altri scopi, che secondo me, solo con il Museo Archeologico della Cittadella non si possono raggiungere.