Dal Comune Camogli riceviamo e pubblichiamo

Vaccino over 80. Causa sovraccarico delle linee si stanno verificando alcuni problemi nel servizio di prenotazione.

Ci scusiamo per il disguido che stiamo cercando di risolvere nei tempi più rapidi possibili.

Nel frattempo stiamo cercando di ricontattare tutte le persone il cui numero è rimasto in memoria.

Ricordiamo che i vaccini somministrati ogni giovedì sono 30.