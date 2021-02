Camogli: lettera del consigliere Pompei al sindaco

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Mi sento, continuando a dare il mio contributo in termini di proposte e suggerimenti, di non lasciarti solo, Francesco, sindaco di Camogli, in questo momento di tensione e pressione mediatica che stai subendo.

Occorre continuare a dare risposte ai cittadini e collaborare con le istituzioni sovra comunali affinché si possa rimediare anche se probabilmente in minima parte, al disastro capitato.

Assistiamo alla tua situazione, di un Sindaco lasciato solo proprio dal tuo cerchio magico di assessori, protagonisti negli ultimi 3 anni, di un metodo che mai si è basato sulla condivisione con i consiglieri comunali.

Io ci sono stato davanti al Comune accanto a te e ci sono ora a differenza di altri, quando sarebbe davvero facilissimo bombardarti.

Ti ripeto, che avresti dovuto usare più attenzione e prudenza e spostare i loculi dalla parte crollata, oggetto di tante segnalazioni, a quanto si è appreso, nella parte nuova appena costruita.

Inoltre avresti dovuto comunicare immediatamente e non dopo quasi 24 ore, la tua vicinanza ai cittadini, senza preoccuparti in questa fase delle colpe ed informare quali bare erano cadute a mare pubblicando i numeri dei loculi e le mappe cimiteriali.

Tutte le altre valutazioni non sono di mia competenza.

Spero, Francesco, tu possa apprezzare un avversario politico leale che non condivide praticamente nulla della tua azione amministrativa, perché non si capiscono quali siano le logiche e priorità con cui spendi i soldi pubblici (oltre 2 milioni e mezzo in 3 anni), rispetto alle figure e figuranti di cui ti sei circondato al solo scopo di vincere le elezioni, senza fare valutazioni in ottica di governo della Città.

Terminiamo nel miglior modo possibile e nel più breve tempo possibile le operazioni di recupero, perché è doveroso mettere avanti a tutto, il decoro e la dignità dei nostri cari defunti e delle famiglie coinvolte e poi, nella sede madre della politica, il Consiglio Comunale, ti chiederò di riferire.

Buon lavoro e se vorrai, in questa fase, conta anche su di me.