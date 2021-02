Camogli: il pietoso compito di rimuovere le bare a rischio (4)

Procede veloce il pietoso compito di rimuovere le bare dai locuni a rischio crollo che dovranno essere in ogni caso abbattuti. Con l’aiuto della gru di Vernazza, per eliminare i rischi sono state smurate le lapidi, poi vengono tolte le bare e deposte sotto i tendoni montati dalla Protezione civile.

In località Angeli (al bivio tra la strada proveniente da Camogli e la provinciale Recco-Camogli) un volontario della Protezione civile spiega, a chi non avesse visto i cartelli dislocati anche a Recco, che vi è un’interruzione del transito all’altezza del cimitero proprio per rimuovere le bare.

In questa triste vicenda, a sorprendere è la capacità organizzativa dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

(foto di Consuelo Pallavicini)