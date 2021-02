Traffico interrotto in via Ruffini a Camogli, lungo la provinciale per Recco, all’altezza del cimitero. I vigili del fuoco con le loro autogrù sono impegnati a raggiungere i loculi a rischio crollo per prelevarne le bare. Il traffico è dirottato dalle 8 alle 18 lungo la via Aurelia.

(Foto Consuelo Pallavicini)