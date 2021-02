Bogliasco: “Via Cavour, il marciapiede è un disastro” (1)

Dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Bogliasco, a firma Giacomo Gorin e Piermario Piaggio, riceviamo e pubblichiamo

“Il Movimento 5 Stelle Bogliasco ha presentato un’interrogazione al Consiglio Comunale riguardante la sistemazione del marciapiede a ponente di Via Cavour.

Si tratta di un marciapiede ubicato in pieno centro abitato, che numerosi pedoni percorrono per raggiungere due frequentate attività commerciali e, da alcune settimane, l’ascensore di collegamento con Via Sessarego.

La pavimentazione del marciapiede è formata da diverse tipologie di materiali e presenta irregolarità di superficie, buche e disconnessioni, con rischio di inciampo.

Ci si chiede: è possibile che nei cinque anni del mandato amministrativo guidato dal Sindaco Gianluigi Brisca (ma la questione risale anche ai mandati guidati da Luca Pastorino) non si sia riusciti a eseguire un intervento di sistemazione per rendere questo marciapiede sicuro, funzionale e, perché no, esteticamente gradevole?”

Clicca qui per leggere il testo dell’interrogazione