Vigili del fuoco: corso regionale di Antincendio navale

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco di La Spezia riceviamo e pubblichiamo

Presso il Comando Provinciale si è svolto, dal 15 al 19 febbraio, un corso regionale di Antincendio Navale al quale ha partecipato personale Vigili del Fuoco dei Comandi di La Spezia e Genova.

Con riferimento all’attuale emergenza epidemiologica, l’accesso del personale proveniente da altro comando è stato subordinato all’effettuazione del relativo test eseguito nei giorni precedenti ed è stata predisposta, all’interno della sede, idonea contingentazione degli spazi.

La parte pratica del corso si è svolta presso il simulacro navale allocato presso la sede centrale di via Antoniana, all’interno del quale si possono ricreare quelle situazioni ambientali (fuoco, fumo, calore) e quei comportamenti tipici delle fiamme in determinate condizioni, che gli operatori Vigili del Fuoco possono incontrare quotidianamente nello svolgimento degli interventi, estendendo così il concetto di “incendio nave” a quello di “incendio in ambiente confinato”.

Lavoro di squadra, controlli incrociati durante la vestizione dei DPI (Dispositivi di protezione individuale), comunicazioni radio tra interno ed esterno; questi e molti altri aspetti, sempre presenti nella vita lavorativa di ogni Vigile del Fuoco, vengono affrontati e particolarmente curati durante la settimana.