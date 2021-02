Varese Ligure: viaggio nella storia attraverso il biologico

di Guido Ghersi

Il paese di Varese Ligure, nell’Alta Val di Vara, un tempo in provincia di Genova, è passato in quella della Spezia nel lontano 1923 e fa parte della Valle del biologico. Nel 1978 nel Distretto bio, con Varese fanno parte i comuni di Maissana, Carro, Sesta Godano, Carrodano, Rocchetta Vara e Zignago. Nel 1999 è stato il primo Comune europeo con certificazione

ambientale. Un territorio, che per la verità, si sente legato al comprensorio del Tigullio, tuttora fa parte dell’Azienda Sanitaria Locale n°4-Chiavarese. Meno di un’ora dalla Spezia, lungo una buona strada che segue il fiume Vara, 40 minuti dalla cittadina di Sestri Levante. Varese è il secondo comune più vasto della Liguria, dopo la città di Genova: 137 km. quadrati, 353 ml. di altitudine, meno di 2.000 abitanti ed una miriade di frazioni scandite da alberi secolari, chiese, resti di fortificazioni e in frazione Cassego anche un “Museo contadino”. Ancora oggi si presenta come il luogo adatto per chi non abbia fretta e voglia ristabilire il rapporto più naturale con l’ambiente forse, con la vita in generale.