Regione: “Un dalmata senatore a vita, ecco perché”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

Ho letto il commento alla mia mozione in Regione sulla nomina a senatore a vita di un rappresentante degli esuli giuliano-dalmati. Il fatto che nel corso delle sedute di Consiglio Regionale non si riescano ad esaurire tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, sempre numerosi, non è un buon motivo per rinunciare a proporre iniziative sulle quali l’Aula possa deliberare. Ricordo che il Consiglio è un’Assemblea Legislativa, ha un rango costituzionale che gli conferisce la potestà e il diritto di esprimersi su temi di interesse generale.

Nello specifico della mozione che ho depositato stamane, ho deciso di farmene portatore in prima istanza in esito all’interlocuzione avuta con alcuni esponenti delle associazioni liguri degli esuli. Inoltre, come consigliere regionale e come segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, seguo ormai da anni questo tema con particolare attenzione, anche in ragione del ruolo ricoperto nella Commissione giudicatrice del concorso regionale sulle foibe, che ho avuto l’onore di presiedere per due anni e che mi ha portato anche ad accompagnare sui luoghi della tragedia giuliano-dalmata gli studenti vincitori del concorso.

Naturalmente auspico che questa mia iniziativa possa essere fatta propria anche a livello parlamentare dagli amici deputati di Forza Italia, ai quali l’ho già trasmessa.

Claudio Muzio Consigliere regionale capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare