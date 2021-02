Regione: giovedì la diga Perfigli in Commissione

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

5° Commissione: Territorio; Ambiente

Seduta in videoconferenza

Giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 11

argomento:

Approfondimento sulla messa in sicurezza del fiume Entella. Sull’argomento si svolgerà l’audizione dei rappresentanti dei Comuni di Carasco, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Leivi, Città metropolitana di Genova, Confindustria Gruppo Territoriale del Tigullio, dell’associazione “Ambiente in Rete Tigullio”, Comitato “Giù le mani dal fiume Entella”, Comitato “Contratto di fiume Entella”, Associazione “Medici per l’Ambiente – ISDE”.

*****

3° Commissione: Attibità produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza

Giovedì 25 febbraio 2021 – alle ore 16

ordine del giorno:

Audizione del Presidente della Costa Edutainment S.p.A. – Giuseppe Costa sulla situazione dell’Acquario di Genova.

*****

6° Commissione: antimafia

Seduta in videoconferenza

martedì 2 marzo 2021, alle ore 15

argomento:

Relazione del Presidente della VI Commissione Roberto Centi sui colloqui avuti presso alcune istituzioni regionali in merito agli argomenti di competenza della stessa commissione.