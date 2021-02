Recco: conclusi i lavori sulla rete fognaria, via Roma riaperta anche di notte

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Arrivati a conclusione i lavori di Iren per l’adeguamento e il potenziamento della rete fognaria, è stata riaperta al traffico anche in orario notturno via Roma nel tratto compreso tra via all’Autostrada e via Trieste. Sono attualmente in corso in piazzale Manin le ultime opere che riguardano il marciapiede e l’area di una proprietà privata confinante.

“Siamo particolarmente soddisfatti della conclusione di questo intervento – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – portato a termine in pochi giorni, per conseguire il definitivo superamento delle criticità legate alla rete fognaria che in passato aveva richiesto numerose attività di bonifica per contenere gli scarichi nel torrente Recco. Oggi questa fognatura è a norma ed è rispettosa dell’ambiente”.

I lavori di adeguamento della rete fognaria dovevano partire nel marzo 2020 ma furono fermati dallo stop ai cantieri dovuto ai provvedimenti governativi per far fronte all’emergenza Covid. Durante l’estate con la chiusura dei caselli autostradali e la deviazione forzata dei mezzi pesanti sulla viabilità cittadina, l’Amministrazione comunale aveva deciso di rinviare l’intervento.

“Ora che il rapporto con la Società Autostrade funziona molto bene, con il metodo della pianificazione dei cantieri sull’A12 e con una linea diretta di comunicazione, siamo in grado di programmare i lavori in città senza subire disagi” conclude il sindaco Gandolfo.