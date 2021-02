RASSEGNA STAMPA. Camogli: indagini della Procura

Oggi, mercoledì 24 febbraio, auguri a Etelberto. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano; Uscio. Parole: pettegolezzo (chiacchiera inopportuna o indiscreta o malevola). Proverbi: “Chi ha volontà, non teme povertà”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Camogli crollo cimitero: “La Procura indaga sui lavori di consolidamento”; “I parenti contestano il sindaco”; “Anche i corpi speciali per recuperare le bare”; “Una lunga teoria di zone fragili”; “Villette di via Ruffini, cresce l’apprensione”; “San Rocco e Alega le possibili alternative al cimitero”.

Covid: “Nell’Asl 4 sono 21 i nuovi contagi e 35 ricoveri”. “Noi prime vaccinate a Recco”; “Stabili gli anziani all’istituto Morando”; I nostri fatturati in picchiata. Ristori? solo briciole”.

Moneglia: frana, lunedì partono i lavori, strada ok fra un mese. Sestri Levante: incidente Sant’Anna, concluse le indagini. Sestri Levante: in Consiglio i rilievi della Corte dei conti e le case vacanza al cimema Centrale. Lavagna: Bacheca Sos Donna nell’atrio del Comune. Chiavari: i ragazzi Anffas realizzano un brano rap. Chiavari: Consigli d’Istituto, il Caboto cerca il logo ligure. Chiavari: botteghe storiche, un Albo che le promuova. Chiavari: nuova sede per i servizi sociali. Chiavari: buche in strada, un pericolo.

Rapallo: porto, slitta l’avvio dei lavori. Santa Margherita Ligure: la piastra sarà dedicata ai medici. Santa Margherita Ligure: porto pronto in estate.

Mezzanego: “Jessica era una persona davvero speciale”.