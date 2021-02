Rapallo: “Tigullio R@P” chiede una rettifica

Da Aurora Rondini, Coordinatrice di Tigullio R@P – Rete di Autorganizzazione Popolare Associazione di Promozione Sociale Registro Regione Liguria Associazioni di Promozione Sociale riceviamo e pubblichiamo

In merito all’interpellanza promossa dal Movimento 5 Stelle, comparsa su Levante News, teniamo a precisare che la denominazione corretta della nostra associazione è Tigullio R@P – Rete di Autorganizzazione Popolare. Inoltre precisiamo che non siamo a conoscenza delle irregolarità segnalate dai promotori dell’interpellanza e che non ci risulta riguardino i beneficiari della nostra Associazione. Chiediamo pertanto al Movimento 5 Stelle e al Consigliere De Benedetti maggiore precisione nella formulazione dell’interpellanza, anche attraverso una rettifica o precisazione formale.