Pallanuoto M/ “Scontro salvezza del Sori a Como”

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Simone Mora



A Monza la Rari Nantes Sori si appresta sabato 27 febbraio ad affrontare il Como nel secondo scontro diretto stagionale. L’appuntamento sarà alla Piscina Pia Grande alle 18.30.

Un campionato che dà il tempo di prepararsi al meglio e di concentrare le energie su determinate sfide. Quella contro i lariani è una di queste, quindi prima ancora della prestazione conteranno i tre punti.

Dei mini cicli di lavoro per arrivare pronti alle gare clou, ecco che i granata arrivano pronti e determinati, consapevoli che l’avversario è in crescita, dopo la vittoria conquistata nell’ultima giornata contro il Padova e raggiungendo così in classifica i ragazzi di De Ferrari.

” Sono una squadra ostica – dice capitan Mimmo Digiesi – e conoscono la categoria mentre noi siamo stati ripescati. Dobbiamo lavorare ancora tanto”.

Tra le fila comasche due ex soresi come Ivan Zanetic, esperienza e qualità al servizio della squadra, e Fabio Viola, il portiere capitano della formazione allenata da Zimonjic, tornato proprio contro il Padova a dare il suo apporto al gruppo, con prestanza e sicurezza tra i pali.

Pellegatta e Ciardi sono da tenere d’occhio, ma è la coesione la vera forza del Como, completato da giocatori giovani che si sono fatti le ossa alla Sport Management allenati proprio dal tecnico serbo Zimonjic, il cui curriculum da giocatore parla da sé, potendo allenarsi anche con Gu Baldineti.

” Fare punti a Monza, pur non essendo la loro vasca, sarà difficile – continua Digiesi – perché saranno in fiducia. D’altro canto noi dobbiamo mettere fieno in cascina per il prosieguo del campionato “.

Como è una squadra veloce e intraprendente, per batterlo servirà un Sori concentrato dall’inizio come contro il Padova, cercando di migliorare la percentuale a uomo in più..

” Sarà una partita giocata sul filo del rasoio, gol a gol, ecco perché servirà il miglior Sori “. Questo il monito del capitano granata, con l’auspicio di vedere una squadra determinata, consapevole di quanto dovrà fare in vasca e delle sue possibilità.

La società Rari Nantes Sori vuole ringraziare Cit, Società Cooperativa Interregionale Trasporti, nuovo partner per questa nuova stagione.

la partita sarà trasmessa sul canale you tube A.S.D Como Nuoto Recoaro, che ringraziamo per il servizio.

Nella foto (di Gian Cavassa) Domenico Digiesi