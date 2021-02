Pallanuoto M/ La Pro Recco non fa sconti, contro il Posillipo finisce 21-4

Dall’ufficio stampa della Pro Recco riceviamo e pubblichiamo

Tre punti per cominciare al meglio la seconda fase di campionato. La Pro Recco li conquista a Punta Sant’Anna contro il Posillipo, sconfitto 21-4 nell’anticipo della prima giornata del girone E.

Match senza storia con i biancocelesti che chiudono il primo quarto sul 3-0 e dopo il tentativo di rimonta dei napoletani in avvio di secondo tempo (3-2), i ragazzi di Hernandez mettono il turbo e piazzano un break di 13-0 che annichilisce il Posillipo, incapace di segnare a Bijac e Negri per oltre sedici minuti di gioco. Mattatore di giornata Di Fulvio con quattro gol. Tre reti a testa per Ivovic, Velotto, Echenique e Mandic.

Per il tabellino: https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/campionato-a1-maschile/2020-2021-pn-m/pn-a1-m-preliminary-round-scudetto-2020-2021/pn-a1-m-preliminary-round-scudetto-2020-2021-girone-e.html