Pallanuoto F/ Bogliasco: ecco il calendario della seconda fase di A1

Dall’ufficio stampa dell’Asd Bogliasco 1951 riceviamo e pubblichiamo

Archiviata la prima fase del campionato, con un buon terzo posto finale, le ragazze del Bogliasco sono pronte ad affrontare la seconda parte della stagione.

La Federnuoto ha infatti diramato il calendario del cosiddetto Girone Playout al quale parteciperanno a partire dal prossimo 6 marzo anche le biancazzurre. La formula ricalca in tutto e per tutto quella della prima fase, con quattro formazioni a sfidarsi in un raggruppamento all’italiana, con gare di andata e ritorno, che non prevede retrocessioni.

Le bogliaschine torneranno in vasca sabato 6 marzo, ospitando alla Vassallo la Vela Ancona. Quindi affronteranno tre trasferte consecutive: il 20 marzo a Trieste, il 3 aprile in casa della Florentia e, infine, il 17 aprile renderanno la visita alle marchigiane. Il campionato si concluderà con due impegni interni, quello del 24 aprile con le triestine e quello di due settimane più tardi con le toscane.

Questo il calendario completo che attende le ragazze di Mario Sinatra:

1ª giornata – Sabato 6 marzo



Bogliasco 1951–Vela Ancona

2ª giornata – Sabato 20 marzo



Pallanuoto Trieste-Bogliasco 1951

3ª giornata – Sabato 3 aprile



RN Florentia-Bogliasco 1951

4ª giornata – Sabato 17 aprile



Vela Ancona-Bogliasco 1951

5ª giornata – Sabato 24 aprile



Bogliasco 1951-Pallanuoto Trieste

6ª giornata – Sabato 8 maggio



Bogliasco 1951-RN Florentia