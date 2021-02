Lavagna: Anpi, giornate del tesseramento 2021

Dalla sezione Anpi di Lavagna riceviamo e pubblichiamo



Questo ultimo anno ha messo a dura prova ogni nostra certezza.

Abbiamo compreso il valore vero della libertà, la libertà di muoverci senza limitazioni e confini, la libertà di abbracciare chi amiamo più profondamente.

Abbiamo compreso quanto siano importanti i diritti fondamentali come il lavoro, ma anche il dovere del rispetto delle regole per la tutela del bene comune.

È proprio in momenti così difficili che l’essere umano mette a dura prova la propria resistenza e resilienza, determinanti in queste fasi della vita sono i valori sui quali l’abbiamo fondata.

L’Anpi è da sempre dalla parte di chi lotta per la libertà e la democrazia, con la Costituzione nel cuore.

Siamo da sempre in prima fila nel fare e trasmettere buona memoria: antifascismo e Resistenza.

Specialmente in questo tempo.

Siamo e saremo sempre generazioni diverse che s’incontrano e lavorano uniti con speranza, entusiasmo e forza partigiana.

Per questo invitiamo tutte le cittadine e i cittadini di buona volontà democratica a partecipare alle nostre Giornate del tesseramento del 27 e 28 febbraio.

La Sezione Anpi di Lavagna per dare la possibilità a tutti di partecipare alla nostra attività associativa o più semplicemente per sostenere il nostro impegno, ha preparato un modulo di pre-iscrizione online.

Il modulo sarà pubblicato e scaricabile dalla pagina Facebook della Sezione

(https://www.facebook.com/ANPI.Lavagna) e sui siti di stampa locale. Può anche essere richiesto via email all’indirizzo di posta elettronica: anpi.lavagna@gmail.com

Con questo strumento si potrà entrare in contatto con la nostra sezione, sia per il tesseramento 2021, sia per rimanere sempre aggiornati sulle attività ed iniziative.

Vi aspettiamo numerosi.