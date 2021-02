Chiavari: “Palazzo Rocca; targa ricordi l’apporto di Gozzi”

Da Daniela Colombo, consigliere comunale e capogruppo Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera aperta al sindaco Marco Di Capua

Caro Sindaco, mentre proseguono i lavori di restauro delle facciata di Palazzo Rocca, ritengo che sia opportuno avviare i necessari approfondimenti per individuarne le migliori forme di gestione.

Credo, anzitutto, che i lavori in corso su Palazzo Rocca siano l’esempio virtuoso di come l’apporto di risorse private, unite a quelle pubbliche, possano essere determinanti per la soluzione di alcuni dei problemi di sviluppo della Città. Nello specifico voglio ricordare che gran parte dei capitali impiegati derivano dal Gruppo Duferco/Tonino Gozzi, grazie al suo intervento di supporto nello sviluppo edilizio all’ex Convento delle Clarisse, a suo tempo avviato dall’impresa De Carlo. Sarebbe, per inciso, un bel gesto se si volesse ricordare nel Palazzo, magari con una targa, la provenienza delle energie pubbliche e private! Inoltre, potrebbe essere da stimolo per altri che avrebbero la possibilità di sposare le varie cause del Comune!

Tornando alla futura gestione, mi pare che il tentativo di coinvolgere, sin da ora, imprenditori ed energie intellettuali, che, partendo da quelle presenti sul territorio, siano poi in grado di creare relazioni culturali nazionali ed internazionali, sia l’unico da perseguire. E, quindi, mi chiedo se il Comune non possa avviare tale iniziativa per tempo, già da adesso, organizzando i relativi incontri, magari coordinandosi con la Società Economica, le realtà imprenditoriali e la Regione. Sarà l’occasione per tentare di avviare percorsi alternativi o integrativi alla sola gestione pubblica. Poter contare su un organismo di promozione culturale e turistica di alto livello, caratterizzato da snellezza imprenditoriale e da capacità di relazione anche per la ricerca dei proventi necessari, laddove quelli pubblici non saranno sufficienti, potrà rivelarsi determinante al successo dell’operazione.

L’esempio del coinvolgimento di forze private nell’esecuzione dei lavori mi rende fiduciosa sulla possibilità che il modello di partenariato pubblico privato possa essere replicato.