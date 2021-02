Chiavari: Marianna de Micheli a Calata Ovest

Questa mattina la sua barca a vela ha toccato Calata Ovest, il “salotto” della marina di Chiavari. Lei è Marianna de Micheli, attrice salita alla ribalta con Cento Vetrine (in passato ha anche collaborato col regista rapallese Daniele Carnacina), e da qualche tempo ha deciso di trasformarsi in “navigattrice” per effettuare un vero e proprio giro d’Italia. Ogni porto che tocca si trasforma in un set per video fai-da-te che vengono poi rilanciati sul proprio canale youtube ogni domenica alle 17.00.