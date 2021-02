Casarza: compra online drone da 2.500 ma non lo riceve

Un 24 enne romeno, aveva messo in vendita su un sito internet specializzato un drone. Il soggetto, contattato da un 56 enne di Casarza Ligure, a seguito di trattative, riusciva a farsi consegnare dall’interessato, la somma di oltre 2.500 euro, mediante un bonifico bancario, raggirando l’acquirente, al quale non spediva il bene acquistato. In mattinata, i Carabinieri di quel Comune, dopo una serie di accertamenti, identificavano lo straniero, gravato da pregiudizi di polizia e lo deferivano in stato di libertà per “truffa”.