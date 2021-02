A Camogli la zona del crollo del cimitero è sottoposta ad esami per capire lo stato della falesia. Così via Ruffini (provinciale Recco-Camogli) da domani al 19 marzo sarà chiusa dalle 8 alle 18. Per raggiungere Recco da Camogli (o viceversa) sarà necessario salire a Ruta e percorrere la via Aurelia.

Amt impiegherà una “navetta” che collegherà Camogli a Ruta dove si potranno prendere le coincidenze per la meta desiderata.