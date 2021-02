Camogli: parte il disgaggio di massi pericolanti (10)

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Ecco un aggiornamento degli interventi riguardanti la frana al cimitero di Camogli, dopo la riunione tenutasi nella Sala consiliare del Comune. A spiegare la situazione e quel che avverrà, il sindaco Francesco Olivari, Giacomo Giampedrone, assessore regionale alle Infrastrutture, Difesa del Suolo e alla Protezione civile, Luca Ferraris, presidente della Fondazione Cima, e Nicola Casagli, docente all’università di Firenze e presidente dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale- Ogs.

Da domani, come già annunciato, due grandi gru verranno posizionate in un tratto di strada dal cimitero (dopo la via Antica Romana) verso il belvedere Gente di mare. Ciò, ovviamente, porterà alla chiusura della strada dalle 8 alle 18 sabato e domenica compresi (ordinanza n. 12) per un tempo stimato in 3 settimane.

Nella parte a mare oggi sono astati effettuati dai tecnici vari sopralluoghi, che hanno dato una visione completa. Per rendere sicuri i lavori, domani verranno posizionati sensori nello sperone roccioso che presenta delle fenditure in modo da avere subito chiara la situazione ed eventualmente lanciare l’allarme. Prima di sabato i rocciatori effettueranno il disgagggio di eventuali massi. Dopo ciò si opererà alla base della falesia, tra le macerie, per recuperare con la dovuta attenzione le bare.

Oggi il presidente della Regione Giovanni Toti ha firmato la richiesta di Stato di Mobilitazione del Servizio nazionale di Protezione civile inviata al Governo per avere le forze utili alla situazione, tra le più delicate. Tra le novità l’ausilio di Consubin (Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina Militare) per la parte sommersa. Confermato il pontone che consentirà di operare al di fuori dell’acqua.

Tutto ciò monitorando costantemente le condizioni meteomarine, che dovrebbero essere buone per una settimana.

Da parte di Luca Ferraris e Nicola Casagli alcuni chiarimenti. La frana, che ha fatto muovere 5.000 metri cubi, non è di grande entità; ve ne sono molte nel territorio ligure; sono fenomeni non prevedibili che avvengono continuamente perché le falesie tendono a franare. Purtroppo però, in questo caso, si è verificata in un cimitero, con tutte le conseguenze.

Nel cimitero erano presenti fessure, così come in mezza Liguria, ma quando hanno iniziato ad essere importanti il sindaco è intervenuto con la chiusura. Quindi ha agito correttamente. Vi è da dire che un tempo era permesso costruire arrivando al ciglio della falesia, oggi ci sono delle normative. E’ stato quindi consigliato all’amministrazione comunale, quando l’intervento sarà terminato, di lasciare una fascia di rispetto di almeno 5 metri sul bordo della falesia. Per ciò che concerne le villette a levante, ciò che è accaduto non ha modificato il rischio rispetto a prima, ma ovviamente va monitorata la situazione.

In conclusione Olivari, informando del recupero odierno di altre due salme, ha ipotizzato un eventuale ampliamento del cimitero di Ruta.

Venerdì prossimo la convocazione per fare il punto.