Camogli: dal recupero delle bare alla loro identificazione (6)

Il crollo dei loculi e tombe di famiglia nel cimitero di Camogli ha tante pagine di lettura.

Recupero bare. Impellente è il recupero delle bare. Delle tante che si sono viste galleggiare nelle prime immagini scattate dall’elicottero dei vigili del fuoco ne sono state recuperate dieci. La gente, specie i parenti, temono che l’arrivo di una mareggiata complichi ulteriormente la situazione. Ma occorre anche evitare che ulteriori crolli possano colpire chi effettua il recupero. Oltre ai feretri ci sono cassette con resti e ceneri. Nella prima fascia del cimitero sono stati allestiti due tendono blu (nella foto in basso) dove collocare i feretri.

C’è poi il problema delle identificazioni dei defunti. Non tutte le casse hanno la targhetta col nome. Poi ci sono quelle spaccate. Si parla di esame del Dna per stabilire l’identità; un’operazione lunghissima che dovrà essere in ogni caso autorizzata dai parenti.

Cimitero. Altri loculi e tombe di famiglia sono a rischio. Occorre rimuovere le bare prima della demolizione: si comincia domani mediante gru posizionate in via Ruffini. Sembra illogico parlare di nuovi cimiteri, specie in altre aree franabili. Il camposanto sarà più piccolo, ma ci sono le fasce dove si potranno costruire loculi a torre. Saranno gli urbanisti a decidere per snaturare il cimitero.

L’inchiesta in Procura. Sarà la magistratura a stabilire se si poteva intervenire e da quando per evitare il crollo; se i lavori in corso hanno causato un’accelerazione nel crollo.

Politica. Il crollo sembra un’occasione per il ritorno al potere a Camogli del centro-destra. Lo si deduce da tanti piccoli segnali.

Nelle foto il confine tra la zona crollata e quella che dovrà essere abbattuta; le strutture allestite dalla Protezione civile per ospitare le bare recuperate; il camion della ditta che sta lavorando per mettere in sicurezza un altro tratto del cimitero e le bare riprese dall’elicottero, forse affondate