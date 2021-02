Camogli: “Cimitero, ringrazio l’Abate Schiaffino”

Da Tito Degregori, presidente Comitato tutela centro storico riceviamo e pubblichiamo

E’ passato poco tempo da quando si è presentata richiesta da parte dei padri olivetani all’Autorità ecclesiastica giurisdizionalmente competente per iniziare la procedura atta alla canonizzazione dell’Abate Giovanni Schiaffino, fondatore del Monastero di San Prospero che domina dall’alto Camogli. In passato nel cimitero era collocata la statua marmorea dell’Abate prima del trasferimento, il 14 ottobre 1909, alla chiesa del monastero stesso.

Oggi è crollata la parte dell’ala est della costruzione del cimitero rovinando a mare insieme a decine di bare; senza produrre miracolosamente danni cruenti ai vivi che fino a ieri si recavano sulla tomba dei propri cari. Come credente ringrazio l’Abate per lo scampato pericolo.

E invero il Comune non ha potuto tamponare la zona franosa prima che crollasse tutto a mare. Adesso agli addolorati parenti non resta che pregare per i propri cari e aspettare la risposta della Procura sulle cause dell’accaduto e soprattutto se c’è stato il rispetto della normativa.