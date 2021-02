Bogliasco: piazza Partigiani e riordino degli stalli, minoranza all’attacco

Dal Gruppo Movimento 5 Stelle Bogliasco, a firma Giacomo Gorin e Piermario Piaggio, riceviamo e pubblichiamo

Il Movimento 5 Stelle Bogliasco ha presentato due interrogazioni al Consiglio Comunale per conoscere le intenzioni dell’Amministrazione Comunale riguardo alla sistemazione del tratto terminale di Via dei Mille e di Piazza Partigiani d’Italia e al riordino dei posti auto e dei posti barca.

Un’interrogazione per conoscere se e quando l’Amministrazione Comunale intende, si spera entro l’inizio della stagione estiva, sistemare la pavimentazione e tracciare la delimitazione dei posti auto e dei posti barca.

Un’interrogazione per avere chiarimenti sull’affidamento di incarico per un progetto definitivo di riqualificazione di Piazza Partigiani d’Italia, che prevede un costo di oltre 150.000 €, per la cui realizzazione, tuttavia, non ci sono risorse finanziarie nel bilancio comunale.