Atletica Levante alla Sanremo Urban Trail

Da Atletica Levante riceviamo e pubblichiamo

Un nutrito numero di trailers dell’Atletica Levante ha partecipato domenica 21 febbraio alla Sanremo Urban Trail, una delle prime gare dell’anno organizzate grazia al coraggio della SanremoBikeSchool. Due le gare in programma una 62 km con 3300 m D+ e una 32 con 1750m D+.

Numerosi i big nazionali e internazionali che si sono presentati ai nastri di partenza delle due competizioni.

I levantini si sono presentati con una folta rappresentanza nella gara da 32 km. Partiti dal centro storico di Sanremo, proprio dietro il Teatro Ariston, hanno attraversato il Parco naturale, quindi hanno raggiunto il Monte Bignone e sono ritornati a Sanremo.

Di notevole pregio il 13° posto di Enrico de Ferrari, visto il livello dei partecipanti, buonissimi anche i risultati degli altri partecipanti: Giacomo Cuneo, Flavio Zappettini, Valter Tassino (era la prima gara per lui!), Stefano Camarda, Artur Gontarek, Charlie Sanguineti, Davide Sturlese.

Nella gara Ultra di 62 km, al via per la Società del Presidente Raggi: Filippo Cazzoli all’esordio con la maglia dell’Atletica Levante, il quale nonostante un errore di percorso che gli ha fatto allungare la gara di parecchi chilometri, è riuscito a tagliare il traguardo con un tempo più che dignitoso.