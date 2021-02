Asl4: “A un anno di distanza, il nostro grazie ai gruppi di assistenza territoriale”

Dall’ufficio stampa di Asl4 riceviamo e pubblichiamo

Ad un anno di distanza dalla loro attivazione, oggi la Direzione della Asl 4 ha voluto incontrare e ringraziare gli operatori sanitari delle Gsat e delle squadre territoriali che hanno eseguito i tamponi e si sono presi cura dei tantissimi contagiati di Covid 19 nella nostra Asl.

Al breve momento di saluto che si è tenuto presso il Drive Trough della Colmata di Chiavari hanno preso parte anche il Sindaco di Capua e l’Assessore alla Salute Giuseppe Corticelli.



“Una momento di saluto e di ringraziamento a tutti gli Operatori delle squadre Gsat che sono stati attivi nel territorio della Asl 4 in questo periodo di pandemia e che hanno operato in maniera integrata e coordinata, con dedizione, costanza e spirito di abnegazione.

Al di là del contesto legato alla pandemia, fa riflettere quanto questa esperienza sia importante per rafforzare la presenza sul territorio, un valore anche per il futuro, da non dimenticare”.

«Mi unisco ai ringraziamenti del direttore generale Petralia – dichiara il primo cittadino Marco Di Capua. Siete professionisti che mettono quotidianamente la loro vita al servizio della comunità, con sforzi significativi, sacrifici e privazioni personali nell’interesse della salute pubblica. Grazie per ciò che avete fatto e continuerete a fare per tutta la nostra comunità».