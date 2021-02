Tigullio4Friends: video “L’Uomo Sette Ottavi” e finanziamento per Asl4

Da tac comunic@zione riceviamo e pubblichiamo

Se qualcuno non ha lo stesso passo dei suoi compagni di viaggio, è forse perché ode un tamburo diverso. Lasciatelo camminare sulla musica che sente, quale che sia il suo ritmo.

É una frase di H.D. Thoreau ed è la perfetta sintesi de “L’Uomo Sette Ottavi”, il nuovo lavoro di Tigullio4Friends, l’associazione di musicisti e amici della musica che da anni si occupa di SLA. Il videoclip, realizzato dal regista rapallese Christian Verzino sulla canzone scritta dalla band e pubblicata sull’ultimo album, è da ieri online sui principali social.

La pubblicazione di questo lavoro, come sempre pensato e portato a termine con la collaborazione di decine di artisti della zona, è anche l’occasione per presentare il punto della situazione relativamente alle iniziative in corso.

“Siamo orgogliosi di confermare che anche per quest’anno, il quarto consecutivo, sarà attivo il servizio di assistenza psicologica per i malati di Sla e per le loro famiglie, organizzato da Asl4 e sostenuto con il finanziamento della nostra associazione” conferma Giancarlo Podestà del direttivo di T4F.

Va ricordato che l’obiettivo è stato raggiunto nonostante le difficoltà economiche e di mobilità derivanti dal Covid e la conseguente assoluta assenza di eventi musicali, con i quali normalmente vengono raccolti i fondi.

“Dare continuità a questo servizio” ci dice Paola Staiano, presidente di Tigullio4Friends “era per noi fondamentale, dati i risultati raggiunti ed il gradimento ottenuto dal team coordinato da Paola Tognetti, primario di Fisiatria presso Asl4”.

L’assistenza psicologica sarà prestata come sempre sia in ambulatorio che a domicilio, per ammalati e familiari, pur nel rispetto più attento delle normative anti Covid. per qualsiasi informazione ci si può rivolgere direttamente ad Asl4 o sulle pagine social o ai numeri dell’associazione.

Link video

You Tube https://www.youtube.com/watch?v=fhwLQUIEeWY

Facebook https://fb.watch/3PHUbN6ovv/