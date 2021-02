Recco: scattata la campagna vaccinale per gli over 80

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Sono state somministrate questa mattina, dalle ore 9, nel Palazzo della Salute di Recco le prime dosi di vaccino anti-Covid per i cittadini ultraottantenni, presente anche il sindaco Carlo Gandolfo. Puntualissima Giuseppina Lagomarsino si è presentata all’accettazione ha ricevuto la prima dose, ha quindi atteso nell’area di osservazione il tempo necessario per accertare eventuali reazioni, per poi fare ritorno a casa. Recco è l’unico Comune ligure con popolazione sopra i 5mila abitanti a prendere in carico le prenotazioni per i vaccini agli over 80.