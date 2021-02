Rapallo: politiche giovanili, Trucco incontra gli studenti

Proseguono gli incontri del consigliere con incarico alle politiche giovanili Daniele Trucco con i ragazzi di Rapallo in un momento è complesso, in cui la pandemia mancano molto i momenti di socialità e aggregazione ma, nonostante ciò, stanno dimostrando grandissima responsabilità e senso civico. L’incontro è stato l’occasione per rispondere alle tante domande e curiosità che riguardano il futuro della nostra Città. Dare spazio alle esigenze e alle opinioni dei ragazzi è quindi diventato ancora più essenziale. In questo senso è un po’ l’erede del sindaco Carlo Bagnasco che ha sempre privilegiato il rapporto con i giovani.