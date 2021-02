Rapallo: comitato “di” Carannante convocato in Regione

Da Andrea Carannante portavoce “Comitato Difendi Rapallo” riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Difendi Rapallo ottiene una convocazione dalla Regione Liguria per l’audizione che si terrà giovedì 11 marzo. Oggetto, l’approfondimento sulla messa in sicurezza del porto di Rapallo. Il Comitato ha delegato il membro del direttivo Gaetano Carlevaro che parteciperà in videoconferenza. Con l’unico scopo della trasparenza e della partecipazione continueremo ad impegnarci affinché i cittadini siano coinvolti nelle scelte istituzionali.