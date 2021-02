Pallanuoto M/ seconda fase del campionato con Pro Recco – Posillipo

Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo.

Dopo tre settimane di pausa per gli impegni delle Nazionali, riparte domani il campionato di pallanuoto: alla “Antonio Ferro” di Recco scatta la seconda fase “Elite” dalla quale usciranno le finaliste Scudetto; la Pro Recco ospita il Posillipo – fischio d’inizio alle ore 15 – nel turno inaugurale del gruppo E di cui fanno parte anche Trieste e Telimar Palermo. Mister Hernandez recupera Mandic, guarito dal Covid-19.Una partita speciale per il portiere Tommaso Negri, rientrato in biancoceleste questa estate dopo tredici anni trascorsi tra le fila dei rossoverdi: “Sarà una grande emozione – ammette – in quella squadra ho tanti amici che sento quotidianamente. Sarà un piacere sfidarli a Punta Sant’Anna. Il Posillipo è la sorpresa di questa prima fase, ha battuto due volte il Savona e arriva nel girone Elite da testa di serie: sono una squadra giovane con tanta voglia di emergere e individualità di esperienza come Bertoli, Baraldi, Saccoia e Mattiello che da molti anni fanno la serie A1 ad alto livello. Da domenica finalmente siamo al completo e quello di domani sarà il primo test importante di questa seconda e decisiva fase di stagione”.La partita si giocherà a porte chiuse. Arbitri dell’incontro: Piano e Romolini; delegato Pinato.