Camogli: “Non è il momento delle polemiche. Le mie richieste” (4)

Da Claudio Giovanni Pompei, consigliere comunale e capogruppo Lista “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

In questo momento lasciamo da parte le polemiche e la ricerca di eventuali responsabilità. Ci sarà tempo.

Chiedo al Sindaco Olivari del Comune di Camogli di:

– continuare a lavorare in sinergia con Protezione Civile e Regione per mettere in sicurezza la zona e per il recupero delle bare in mare

– nominare immediatamente un referente dedicato alla problematica

– attivare una linea telefonica per dare risposte ai cittadini

– coinvolgere i Servizi Sociali per offrire un eventuale supporto psicologico alle persone che lo richiedessero