Camogli: il sindaco incontra le famiglie, il numero per prenotare (6)

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Il sindaco di Camogli Francesco Olivari ha poi deciso di scendere in strada per parlare con chi voleva spiegazioni sul crollo di una parte del cimitero, avvenuta ieri.

In queste ore, oltre a proseguire con il recupero dei feretri, si sta valutando la situazione per poi, alle 14, fare il punto con la protezione civile.

“Partecipo al vostro dolore e comprendo i vostri sentimenti, ma non gli insulti. Stamo toccati tutti come comunità – ha detto Olivari – Sono a disposizione da domani per dialogare con ognuno di voi”.

Per prenotare l’appuntamento con il sindaco: 0185 729023.

Per supportare le famiglie coinvolte è disponibile uno sportello di sostegno psicologico. Per prenotare: 0185 729081.

Con il sindaco, la vicesindaco Elisabetta Anversa, gli assessori Italo Mannucci ed Elisabetta Abamo ed il consigliere Claudio Pompei.