‘Santa’: rinviata la visita in porto di Giampedrone

L’assessore regionale alla Protezione civile Raul Giacomo Giampedrone era atteso a Santa Margherita Ligure per salutare la chiusura del cantiere che ha ultimato la banchina interna. L’incontro è saltato perché Giampedrone si è fiondato a Camogli per rendersi conto personalmente e con i tecnici di quanto accaduto al cimitero. Inoltre non sembrava giusto legare un avvenimento positivo con una disgrazia.

Il porto di ‘Santa’ ha ritrovato la massima capienza e già la prossima estate potrebbe lavorare a pieno regime, indipendentemente dal fatto che sia chiuso il Riva di Rapallo, ma a seguito del rilancio della nautica favorito dalla pandemia. La “ricostruzione” del porto, finanziata dalla Protezione civile, è stata seguita dal vicesindaco Emanuele Cozzio, assessore alla Protezione civile che può dirsi soddisfatto dei risultati ottenuti.

Giampedrone, Toti, Co\zzio durante un sopralluogo in porto