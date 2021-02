S.Stefano d’Aveto: elicotteri più sicuri con la nuova manica a vento

Da Radio Club Levante, a firma del presidente Marco Ferrini, riceviamo e pubblichiamo

Il distaccamento Radio Club Levante di Santo Stefano d’Aveto, tramite alcuni volontari locali, nei giorni scorsi ha provveduto a montare una manica a vento sul campo sportivo del paese. La manica a vento è uno strumento indispensabile per consentire ai piloti di elicotteri di effettuare manovre in sicurezza, in fase di atterraggio o in fase di decollo. Il campo sportivo di Santo Stefano d’Aveto purtroppo è spesso teatro di interventi di soccorso a escursionisti, cercatori di funghi, sciatori o di chiunque si procuri accidentalmente infortuni in zone impervie, non raggiungibili da ambulanze.

Tomaino Giuseppe, assieme al capo squadra Chiesa Mario, hanno fissato al terreno un palo di otto metri, alla cui sommità è situata la cosiddetta “manica a vento”, un particolare tubo conico di robusto nylon che si dispone sottovento, indicando in maniera immediata, la direzione e l’intensità in cui soffia il vento.

L’idea di provvedere a questa utile operazione, si è resa necessaria proprio sulla recente esperienza subita da “Drago”, l’elicottero per il soccorso dei Vigili del Fuoco di Genova, incidentatosi a causa di una folata di vento un paio di settimane fa, proprio a Santo Stefano d’Aveto.

Nelle immagini allegate, Chiesa Mario e Tomaino Giuseppe intenti alle prove di funzionamento della manica a vento.