Lavagna: Trofeo di Pesto al Mortaio “Denis Alushaj” all’Accademia del Turismo

Si svolgerà martedì 23 febbraio 2021 presso l’Accademia del Turismo l’8ª edizione del Trofeo di Pesto al Mortaio “Denis Alushaj” organizzato dall’Accademia del Turismo, dal Civ Centro storico di Lavagna con il patrocinio del Comune di Lavagna.

La manifestazione che si svolgerà a porte chiuse presso l’ente formativo coinvolgerà gli allievi dei percorsi triennali di primo e secondo anno, nel rispetto del protocollo Covid. L’evento, che ha saltato l’edizione 2020 per motivi legati alla pandemia, si svolge in memoria del giovane allievo Denis Alushaj prematuramente scomparso e negli anni ha sempre voluto legare la tradizione del territorio, l’anima del commercio di Lavagna con le attività dell’Accademia del Turismo.

“Per Accademia del Turismo, per gli insegnanti e per gli allievi questo è un appuntamento importante, un momento per ricordare Denis e che è diventato un evento fondamentale nel percorso didattico degli allievi _ Chiara Rosatelli, Direttrice di Accademia del Turismo _ soprattutto in questo anno formativo in cui riuscire ad organizzare momenti di condivisione lontani da uno schermo, sempre nel rispetto delle regole, riporta tutti ad un senso di normalità”.

Roberta Dasso per il Consorzio Centro Storico: “Il torneo di pesto al mortaio in memoria di Denis Alushaj oltre ad un momento di commemorazione molto sentita da tutti noi, ha rappresentato negli anni il profondo legame tra scuola alberghiera oggi accademia del turismo e il territorio con le sue realtà produttive e artigianali. Non spezzare questo filo in questo momento così difficile e complicato fa pensare ad un desiderio di ripresa e di futuro più che mai legittimo per queste straordinarie generazioni di ragazzi. Pertanto il Consorzio è ben lieto di fornire come consuetudine, le materie prime necessarie a realizzare la simbolica salsa ed i premi per i ragazzi che si sfideranno nella gara e mantenere vivo questo encomiabile evento”.

Elisa Covacci, vicesindaco ed assessore al turismo di Lavagna dichiara: “È sempre un piacere per il comune di Lavagna partecipare alle iniziative dell’Accademia del turismo, sempre preziosissimi momenti formativi e promozionali che vedono il nostro incredibile territorio protagonista”.

Un importante supporto all’organizzazione del trofeo è stato dato da Picasso Distribuzione Alimentari, dall’Azienda Agricola Daneri Giovanni e dalla Cooperativa Agricola Lavagnina oltre che dai formatori dell’Accademia del Turismo: Daniele Immovilli, Stefania Simonetti, Maurizio Berisso e Raffaella Chiappe.