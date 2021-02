Chiavari: “Smarrito il gatto “Friscêu”, aiutateci a trovarlo”

Da Victoria e Francesco riceviamo e pubblichiamo



Più di 1000 volantini, gli annunci in tutti i negozi della zona e tutti senza risultato. Siamo una giovane famiglia di Chiavari che vive in corso Buenos Aires; da due settimane non riusciamo a trovare il nostro gatto. Friscêu ha solo 10 mesi ma è già notevolmente più grande di altri gatti. È un Maine Coon rosso, con il petto e le punte delle zampe bianche ed una macchia bianca sul naso.

Friscêu è un gatto meraviglioso. Era la nostra ombra, adorava parlare con noi e dormire abbracciato. Siamo toccati dalla quantità di persone che hanno risposto alla nostra richiesta d’aiuto, tutto il quartiere ci sta aiutando nelle ricerche. Però a quanto pare la notizia dello smarrimento non ha ancora raggiunto la zona di Chiavari, dove lui può trovarsi o la persona che può averlo accolto nella sua casa.

Chiediamo a chiunque abbia qualsiasi informazione su un gatto che possa assomigliare alla descrizione di contattarci a qualsiasi ora. Offriamo lauta ricompensa a chi troverà Friscêu. Contattare 331 9067724