Camogli: recuperate le prime bare; segni di cedimento nel 2018 (5)

Non si può certo dire che l’attuale amministrazione comunale non abbia affrontato il problema del cedimento del cimitero di Camogli e sono quindi ingiustificate le reazioni nei confronti del sindaco Francesco Olivari. Nel settembre del 2018 Levante News aveva documentato le crepe nella parte oggi crollata, evidenziata in una immagine aerea. Si dovevano però affrontare decenni di abbandono e un mare che negli ultimi anni è stato particolarmente inclemente.

Nella prima foto le prime due bare, ancora intere, recuperate; la zona crollata vista dall’alto e lo stato dei loculi crollati nel 2018