Cade in mare e nuota fino all’aeroporto, cagnolina recuperata dalla polizia

Dal portavoce della questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Surreale inseguimento sulla pista di atterraggio dell’aeroporto di Genova nella tarda mattinata di oggi, che ha visto protagonisti gli agenti della Polizia di Frontiera e una cagnetta arrivata dal mare.

Luna, questo il suo nome, ha infatti dato del filo da torcere agli uomini della Polaria e della security dello scalo aereo prima di essere bloccata, alla fine di una vero e proprio inseguimento durato una ventina di minuti.

L’animale, che poi si è scoperto essere caduto in mare da uno yacht su cui erano in corso dei lavori nel porticciolo turistico di Sestri Ponente, vicino all’aeroporto, non riuscendo a guadagnare la riva, ha deciso di farsi una gran bella nuotata ed ha attraversato un lungo tratto di mare tra la diga foranea e la pista.

A quel punto è riuscita a raggiungere e poi passare indenne tra i rotoli taglienti di filo spinato posto a protezione sul limite della zona di atterraggio, sotto gli occhi increduli dei poliziotti che stavano arrivando sul posto, avendola avvisata sui monitor di sicurezza mentre giungeva a nuoto.

Il lungo inseguimento di Luna ha comunque avuto un lieto fine, nessun ritardo sugli arrivi e partenze degli aerei, peraltro diradati in questo periodo causa Covid, ma soprattutto la possibilità di abbracciare di nuovo il suo preoccupatissimo padrone, grazie al dispositivo elettronico mediante il quale gli agenti hanno identificato la cagnetta e contattato l’uomo che la stava cercando con ansia pensandola smarrita in mare