Adottaliguria: 6 “amici dell’uomo” cercano casa

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Nenni, Torello, Luna, Willy, Tania e Nerino sono tutti visibili in zona (Albenga e Imperia), hanno dai 2 agli 8 anni e sono di tutte le taglie: dal piccolo Willy (8/9 kg) al medio abbondante Nenni (28 kg circa), tutti chippati, vaccinati, sterilizzati.

Di tutti i colori, per tutti i gusti (c’e quello calmo, quello vivace, quello coccolone, quello brontolone, la dolce timidona), hanno solo bisogno di una casa, di affetto, di pazienza e comprensione.

Non sono cuccioli, è vero, ma solo i cuccioli hanno diritto ad avere un futuro??

Noi abbiamo deciso di dare anche a loro una possibilità, li abbiamo fatti arrivare in Liguria e li stiamo ospitando, ma se non ci aiutate (anche solo con le condivisioni) da soli non possiamo fare il miracolo.

Forza, spargete la voce! Aiutateci a regalare un sogno a questi cani adulti, la cui unica colpa è quella di non essere stati adottati prima!

Per info 347 1126257 – 379 1862805 – 329 6998328