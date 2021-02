Sori: da domani a mercoledì asfaltature in centro

Ordinanza n° 6 del 17/02/21

Lavori stradali di asfaltatura nel centro di Sori. Discipline varie temporanee nel periodo dei lavori dal 22.02.2021 al 24.02.2021

Per consentire l’esecuzione delle operazioni di cui sopra si rende necessario istituire la disciplina temporanea di divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione coatta suddividendo i lavori in due stralci e precisamente:

Prima giornata di lavori Ponte Martiri delle Foibe – via Roma – via Combattenti Alleati fino ad intersezione con ponte (fronte piscina).

Seconda/Terza giornata di lavori Via Andorra, primo tratto di via Sauli e collegamento con via Stagno.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni di asfaltatura delle strade sopracitate del centro di Sori:

il giorno 22.02.2021 dalle ore 7:00 sino al termine dei lavori, condizioni atmosferiche permettendo, l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli nel tratto dall’inizio del Ponte Martiri delle Foibe da lato piazza IV Novembre, tutta via Roma e via Combattenti Alleati fino ad intersezione con ponte (fronte piscina).

La deviazione del traffico veicolare dovrà essere posizionata nell’intersezione tra via Nazario Sauro/via Andorra e in via Stagno (fronte Municipio).

Via Sauli verrà percorsa in direzione p.zza IV Novembre e via Stagno direzione via Andorra dove nel tratto fino all’incrocio con via Nazario Sauro verrà istituito il senso unico alternato regolamentato da semaforo.

I giorni 23/24.02.2021 sino al termine dei lavori, condizioni atmosferiche permettendo, l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli in Via Andorra primo tratto di via Sauli con il collegamento con via Stagno.

La deviazione del traffico veicolare dovrà essere posizionata su via Combattenti Alleati dove verrà istituito il senso unico alternato regolamentato da semaforo.

ordinanza n. 6