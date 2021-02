Sestri: scivola a punta Manara, soccorsa con l’elicottero

Un’escursionista si è procurata un infortunio mentre, col marito, percorreva il sentiero di Punta Manara a Sestri Levante; probabilmente una distorsione alla caviglia che non le consentiva di camminare. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari ed il soccorso alpino. Data l’impervietà della zona, da Sestri Ponente è partito l’elicottero Drago dei vigili del fuoco con medico. La donna è stata verricellata a bordo e trasportata a Sestri Levante; da qui, in ambulanza, ha proseguito per il pronto soccorso di Lavagna.