Recco: restyling lungomare, in attesa del progetto

Lungomare di Recco, la parola agli architetti che parteciperanno al concorso di idee, indicando le scelte per un restyling che guardi al futuro. Uno dei punti portanti del programma del sindaco Carlo Gandolfo.

Il progetto sarà redatto osservando – supponiamo – le zone circostanti, ma anche la città nel suo insieme. Il fatto che sia stata inserita nel progetto piazza del Capitaneato è importante perché quest’area, sgombra dalla ventina di stalli, può ricordare un angolo della Recco prebellica e diventare un punto importante, un cuscinetto tra fronte mare e centro città.

Gli architetti a nostro avviso dovranno realizzare il progetto tenendo ben presente che a Levante (il Belvedere Tenco) e a ponente (i nuovi spazi nati col depuratore) sono pedonalizzati e possono ospitare eventi e giochi. Vale anche la pena ricordare che il bar “Faro” già in passato è stato inondato e devastato dalla furia del torrente Recco in piena; fu ricostruito, ma a quanto pare ancora in zona rossa e il restyling del lungomare potrebbe contemplare una sua ricollocazione o semplice spostamento.

Tema base sarà la misura in che misura il lungomare potrà tollerare il traffico veicolare in rapporto a due fattori: la necessità di parcheggi e il fatto che la notte, il lungomare chiuso alla circolazione potrebbe tornare ad essere terra di nessuno.

Tutti argomenti di cui i recchesi e forse la politica torneranno a parlare, in attesa di conoscere il progetto vincente.

Il bar Faro