Recco: Michele Cannoni, ancora un successo con Luna Rossa

Un trionfo per Luna Rossa che ha sbaragliato gli avversari aggiudicandosi Prada Cup e si batterà alla finale di Coppa America. Tra il team dei velisti, il recchese Michele Cannoni, sette volte campione del mondo e alla sua seconda esperienza in Coppa America. Figlio di un ufficiale della Capitanerie di porto, Michele è un velista nato. Abita col papà a Carbonara. A Recco, città dello sport, il suo ritorno, tra una traversata e l’altra, sarà giustamente festeggiato.

Il sindaco Carlo Gandolfo spiega: “Il papà, ufficiale a Genova, era mio superiore quando ho svolto servizio militare a Santa Margherita e Rapallo. Lo incontro sovente a Recco. Conosco la passione e i successi di Michele per la vela e gli sono grato perché grazie a lui, abbiamo un’eccellenza anche in questo sport. Naturalmente continueremo a tifare tutti per lui e per Luna Rossa”.