Recco: il 50° anniversario di sacerdozio di don Antonio (2)

Questa mattina, in un clima denso di fede e partecipazione, si è svolta la celebrazione in onore di don Antonio Servetto parroco di San Rocco in occasione del suo 50° anniversario di sacerdozio.

Il sindaco Carlo Gandolfo, con l’Amministrazione comunale, ha voluto ringraziare don Antonio, per la sua attività pastorale e le numerose iniziative per la comunità, consegnandogli una Natività in cartapesta, realizzata nel laboratorio di Claudio Riso a Lecce, e una targa ricordo. A nome dell’Amministrazione comunale di Recco e della Proloco il parroco di San Rocco ha ricevuto dall’assessore Francesca Aprile un album digitale che ripercorre la sua missione pastorale a Recco. Bello il pensiero della comunità dei fedeli che gli ha donato un presepe napoletano con la rappresentazione della sua casa natale a Crevari.