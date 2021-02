RASSEGNA STAMPA. Medici di famiglia pronti a vaccinare

Oggi, domenica 21 febbraio, auguri a Eleonora. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: congelare (sottoporre a intenso raffreddamento specialmente nell’industria alimentare per la conservazione dei prodotti; solidificarsi per effetto del freddo; subire un processo di congelamento in una parte del corpo a causa del gelo; figurato: bloccare una produzione, un incarico, una decisione). Proverbi: “Oggi male, domani bene, prendi il mondo come viene”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “Asl 4, sono 17 i nuovi contagi; i ricoveri calano a 34”; “Medici di famiglia pronti a vaccinare; A Sestri 1.200 dosi di AstraZeneca”; “Recco unico comune grande a gestire le somministrazioni”. Scuola: maturità, divide l’orale; dubbi di docenti e ragazzi.

Moneglia: gallerie, nuovo stop martedì e mercoledì. Sestri Levante ricorda il regista Guido Stagnaro. Sestri Levante: Carnevale, evento benefico per il Gaslini. Lavagna: test del Trinity College all’Accademia Pucciarelli. Lavagna: piazze riqualificate con luci a led e nuove piante. Chiavari: folla in centro per lo sbarassu (Commento. Gran movimento ieri ovunque in Rivirera grazie al sole e alla possibilità di spostamento nelle seconde case). Chiavari: “Caro affitti? Ci pensi lo Stato”. Chiavari: schianto nell’Alessandrino, muore Maurizio Bogliolo, viveva da molti anni in Piemonte. Chiavari: sì al collaudo del porto. Chiavari: un hacker originario del Tigullio spia i partner dei clienti su web. Chiavari: tornano i cantieri in A-12 tra Recco e Nervi. Carasco: tatua sedicenne, denunciato per lesioni.

Rapallo: musica e preghiera a Montallegro.

Camogli: biglietti Amt in vendita alla Pro Loco.

San Colombano: Calvari piange Paolo Lavezzo. Borzonasca: lavori alla Squazza, i tempi si allungano.