Rapallo: sabato raccolta alimenti per famiglie disagiate

In risposta all’appello lanciato attraverso i mass media dalla Presidente della Consulta del Volontariato Ileana Corea, il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia – Rapallo ha organizzato una raccolta alimentare per la mattina di sabato 6 marzo.

Dice il Presidente Gianni Arena: “Sabato 6 marzo, dalle 9.00 alle 11.00, il nostro Direttivo si ritroverà presso il centro raccolta “Il buon Samaritano” di Via Emiliani 38 per un importante gesto di solidarietà nei confronti di tanti nostri concittadini che versano in condizioni disagiate a causa della pandemia e non solo. La condotta del partito guidato da Giorgia Meloni, da sempre al fianco delle categorie più deboli, ci ispira ad assumere iniziative concrete in tal senso. Il mio auspicio e quello dei membri del Direttivo è di ripetere il successo di un’analoga iniziativa natalizia, promossa dal Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia – Rapallo e dedicata alla raccolta di giocattoli e materiale scolastico per i bambini delle famiglie indigenti».

Chiunque lo desideri può partecipare all’iniziativa portando presso il centro raccolta di Via Emiliani 38 generi alimentari a lunga conservazione (zucchero, caffè, biscotti, pasta, riso, pomodori e tonno in scatola, olio, ecc.).

Rapallo, 21 febbraio 2021Gianni Arena Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia – Rapallo